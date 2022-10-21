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Игрок НБА Богдан Богданович отреагировал на победу «Фенербахче» в Евролиге

Игрок НБА Богдан Богданович отреагировал на победу «Фенербахче» в Евролиге
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Сербский защитник клуба НБА «Атланта Хоукс» Богдан Богданович разместил новый пост у себя в социальных сетях, где прокомментировал победу «Фенербахче» в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Валенсией» (79:77). Богданович выступал за турецкий клуб с 2014 по 2017 год.

«Браво, «Фенер»! Поздравляю с очередной победой и отличным началом сезона! Продолжайте в том же духе», — написал Богданович.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Фенербахче» Скотти Уилбекин, набравший 20 очков. В следующем туре соревнований «Фенер» на выезде проведёт матч ещё с одним стамбульским клубом «Анадолу Эфес». Встреча состоится 28 октября и начнётся в 20:30 по московскому времени.

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