«Енисей» объявил о расторжении контракта с американским легионером
Поделиться
Американский защитник Иан Миллер покинул ряды «Енисея». Об этом сообщила пресс-служба красноярской команды.
«Баскетбольный клуб «Енисей» расторг договор с Ианом Миллером. Игрок по семейным обстоятельствам не сможет к нам присоединиться. Желаем Иану всего наилучшего», — говорится в сообщении «Енисея».
Миллер перешёл в «Енисей» в августе этого года. До этого он выступал в чемпионате Турции, где представлял «Бююкчекмедже».
В настоящий момент «Енисей» занимает 11-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.
Атмосфера в раздевалке «Зенита» после исторического триумфа:
Ранее главный тренер красноярцев Дражен Анзулович прокомментировал разгромное поражение своей команды в домашнем матче с санкт-петербургским «Зенитом» (61:89).
Комментарии
- 21 октября 2022
-
11:51
-
11:38
-
10:53
-
09:56
-
09:30
-
08:50
-
07:50
-
05:15
-
01:03
-
00:37
- 20 октября 2022
-
23:34
-
23:17
-
22:57
-
22:39
-
22:04
-
21:10
-
20:53
-
20:10
-
19:16
-
18:53
-
17:47
-
17:31
-
16:41
-
15:31
-
15:17
-
15:17
-
14:37
-
13:41
-
12:57
-
12:25
-
12:16
-
12:04
-
11:53
-
11:18
-
10:24
Партнерский контент