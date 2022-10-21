«Енисей» объявил о расторжении контракта с американским легионером

Американский защитник Иан Миллер покинул ряды «Енисея». Об этом сообщила пресс-служба красноярской команды.



«Баскетбольный клуб «Енисей» расторг договор с Ианом Миллером. Игрок по семейным обстоятельствам не сможет к нам присоединиться. Желаем Иану всего наилучшего», — говорится в сообщении «Енисея».



Миллер перешёл в «Енисей» в августе этого года. До этого он выступал в чемпионате Турции, где представлял «Бююкчекмедже».



В настоящий момент «Енисей» занимает 11-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.

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