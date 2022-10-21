Экс-игрок НБА Энтони Браун: в США все знают УНИКС

Американский лёгкий форвард Энтони Браун признался, что быстро принял решение о переходе в УНИКС, а также заявил, что казанскую команду хорошо знают как в США, так и в Европе. За время карьеры Браун поиграл как в Национальной баскетбольной ассоциации, так и во многих европейских клубах. В УНИКС Энтони перешёл в августе этого года.



«Все знают УНИКС в США и Европе. Наверное, это топ-10 или топ-15 клуб в Старом Свете. И когда ты получаешь предложение от такой команды, то ты невероятно счастлив. Это большая команда. Как долго думал над предложением? Пару часов. Здесь нечего думать. Когда такие большие команды тебе звонят, ты не можешь сказать «нет». Ты просто соглашаешься», — приводит слова Брауна «Татар-информ».

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