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Леброн отреагировал на уход из жизни авторитетного арбитра НБА

Леброн отреагировал на уход из жизни авторитетного арбитра НБА
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс разместил новый пост в своих социальных сетях, где высказался по поводу смерти знаменитого судьи Тони Брауна. Арбитр скончался в возрасте 55 лет. В 2021 году у него диагностировали рак поджелудочной железы. За два десятилетия специалист в общей сложности отработал на 1110 матчах регулярного чемпионата НБА и нескольких десятков встреч стадии плей-офф.

«Покойся с миром, Тони. Ты был отличным рефери, а как человек даже ещё лучше! Нашему спорту будет очень не хватать твоей улыбки и смеха», — написал Джеймс.

Леброн показал, как отдыхает со своей дочкой:

Ранее стало известно, что Леброн вошёл в топ-10 игроков за всю историю НБА по количеству точных попаданий из-за трёхочковой линии.

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Леброн Джеймс вошёл в топ-10 по точным трёхочковым броскам за всю историю НБА
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