Леброн отреагировал на уход из жизни авторитетного арбитра НБА

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс разместил новый пост в своих социальных сетях, где высказался по поводу смерти знаменитого судьи Тони Брауна. Арбитр скончался в возрасте 55 лет. В 2021 году у него диагностировали рак поджелудочной железы. За два десятилетия специалист в общей сложности отработал на 1110 матчах регулярного чемпионата НБА и нескольких десятков встреч стадии плей-офф.



«Покойся с миром, Тони. Ты был отличным рефери, а как человек даже ещё лучше! Нашему спорту будет очень не хватать твоей улыбки и смеха», — написал Джеймс.

Леброн показал, как отдыхает со своей дочкой:

Ранее стало известно, что Леброн вошёл в топ-10 игроков за всю историю НБА по количеству точных попаданий из-за трёхочковой линии.