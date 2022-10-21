Экс-игрок НБА Браун высказал мнение об уровне российских баскетболистов

Лёгкий форвард УНИКСа Энтони Браун поделился мыслями о российских баскетболистах. Ряды казанского клуба Браун пополнил в августе этого года. Ранее он выступал в НБА, а также во многих клубах Европы. По словам Брауна, в целом уровень российских игроков высок, а Андрей Кириленко, выступавший в НБА, по его словам, был одним из сильнейших в своё время.
«Все игроки очень большие, физически развитые. Намного сильнее, чем в Турции. В турецкой лиге чуть помягче. Русские игроки больше, сильнее, а арбитры не свистят так много фолов. Это значит, что здесь больше контактов и больше работы в краске.
Слушайте, российские игроки на высоком уровне. Во-первых, в России много очень сильных команд: УНИКС, ЦСКА, «Зенит», «Локо». Российские игроки востребованы в Евролиге, много там играли. Да и в НБА можно было встретить россиян: Швед, Мозгов, Кириленко. Кириленко вообще был одним из сильнейших в своё время», — приводит слова Брауна «Татар-информ».
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