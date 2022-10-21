Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Грайнер по видеосвязи примет участие в рассмотрении апелляции

Грайнер по видеосвязи примет участие в рассмотрении апелляции
Комментарии

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер примет участие в рассмотрении жалобы на приговор по видеосвязи из СИЗО, сообщает ТАСС.

«Грайнер будет участвовать в заседании Мособлсуда по видеосвязи», — сообщили агенству в суде.

Апелляция защиты Бриттни Грайнер будет рассматриваться 25 октября в 11:00 мск.

В августе Химкинский областной суд приговорил Бриттни Грайнер к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима, при этом учитывая смягчающие обстоятельства в виде признания вины. Грайнер были предъявлены обвинения в контрабанде наркотиков.

В феврале этого года баскетболистка была задержана при прохождении таможни в аэропорту Шереметьево. У Бриттни были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось гашишное масло.

Новость по теме
Ирвинг обратился к Джо Байдену по поводу арестованной в России Грайнер
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022