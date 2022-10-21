Грайнер по видеосвязи примет участие в рассмотрении апелляции
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Американская баскетболистка Бриттни Грайнер примет участие в рассмотрении жалобы на приговор по видеосвязи из СИЗО, сообщает ТАСС.
«Грайнер будет участвовать в заседании Мособлсуда по видеосвязи», — сообщили агенству в суде.
Апелляция защиты Бриттни Грайнер будет рассматриваться 25 октября в 11:00 мск.
В августе Химкинский областной суд приговорил Бриттни Грайнер к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима, при этом учитывая смягчающие обстоятельства в виде признания вины. Грайнер были предъявлены обвинения в контрабанде наркотиков.
В феврале этого года баскетболистка была задержана при прохождении таможни в аэропорту Шереметьево. У Бриттни были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось гашишное масло.
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