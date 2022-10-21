Леброн Джеймс заявил, что не переживает из-за частых промахов «Лейкерс» из-за дуги
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался на тему слабой реализации дальних бросков у команде. Сейчас у «Лейкерс» 9 реализованных бросков из-за дуги из 45.
«Я не буду сидеть и твердить, что у нас не получается что-то сделать. Лидеры не поступают так. Я должен лишь рассуждать, на что мы способны. Мы можем защищаться и за счёт этого могли побороться за победу. Пускай в итоге не вышло, но проблем нет.
Если начнём полагаться в каждой игре на дальние броски, то в этом случае проблемы у нас возникнут. Так что мы не беспокоимся. Есть вещи поважнее: то, как жёстко мы играем, насколько агрессивно. И главное — мы должны защищаться. Когда есть хорошая защита, то это всегда хороший шанс на победу», — цитирует Леброна ESPN.
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