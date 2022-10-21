Кавай Леонард подвёл итоги своего первого официального матча за 16 месяцев

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард поделился впечатлениями от своего первого матча после травмы, из-за которой он пропустил весь прошлый сезон.



Суммарно Леонард не играл на протяжении 16 месяцев.



«Я поставил перед собой цель хорошо отыграть те минуты, которые я получу. Хотелось получить максимум удовольствия от игры, избежать повреждений и победить в матче. Мы всё это сделали. Однако это лишь первый матч, всё только начинается», — приводит слова Леонарда ESPN.



Леонард начал свой первый матч после возвращения на скамейке запасных. В итоге он провёл на площадке 21 минуту, в которых набрал 14 очков, совершил семь подборов и отдал две результативные передачи. «Клипперс» одержали победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 103:97.

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