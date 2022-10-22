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Билл Симмонс: потолок «Лейкерс» — десятое место на Западе и попадание в плей-ин

Билл Симмонс: потолок «Лейкерс» — десятое место на Западе и попадание в плей-ин
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Известный журналист Билл Симмонс раскритиковал состав «Лос-Анджелес Лейкерс» и оценил перспективы калифорнийской команды в новом сезоне НБА.

«На мой взгляд, на данный момент у «Лейкерс» худший подбор игроков, если мы будем смотреть на тех баскетболистов, которые располагаются в ростере команды с третьего по десятое места. Даже в клубах вроде «Сан-Антонио» или «Шарлотт» игроки на этих же местах мне нравятся больше.

Все, кто у «Лейкерс» с третьего по десятое — средние игроки, я готов спорить. Даже если Дэвис в этом сезоне будет играть на топ-уровне, потолок «Лейкерс» всё равно очевиден — десятое место на Западе и попадание в плей-ин», — заявил Симмонс в своём подкасте.

«Лос-Анджелес Лейкерс» начал нынешний сезон с двух поражений.

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