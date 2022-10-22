Результаты всех матчей Евролиги 21 октября, турнирная таблица

Турецкий «Анадолу Эфес» на домашнем паркете переиграл берлинскую «Альбу» в матче 4-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Стамбуле на арене «Синан Эрдем Доум» и завершилась победой турецкого коллектива со счётом 78:74. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал сербский разыгрывающий Василие Мицич, который набрал 20 очков. В составе немецкого клуба отличились Тамир Блатт и Йовел Зусман, которые набрали по 15 очков.



В другом матче игрового дня «Монако» одержал победу над «Панатинаикосом». Встреча состоялась в Афинах на стадионе «O.A.K.A.- Олимпик Индур Холл» и завершилась победой гостей со счётом 83:80. Самым результативным игроком в составе победителей стал Майк Джеймс, на счету которого 27 очков. В составе греческого клуба отличился Деррик Уильямс, набравший 28 очков. Дабл-дабл из 12 очков и 10 подборов на счету Матеуша Понитки.



В ещё одном матче игрового дня греческий «Олимпиакос» одержал победу над испанской «Басконией». Встреча прошла в Витории и завершилась со счётом 97:92 в пользу гостей. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Александар Везенков, набравший 26 очков. В составе испанского клуба 16 очков набрал Майк Котсар.



В заключительном матче игрового дня мадридский «Реал» одержал победу над сербской «Црвеной Звездой». Встреча прошла в Мадриде (Испания) на стадионе «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» и завершилась победой хозяев со счётом 72:56. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джанан Муса, набравший 13 очков. В составе сербского клуба 17 очков набрал Бен Бентил.