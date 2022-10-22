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Результаты всех матчей Евролиги 21 октября, турнирная таблица

Результаты всех матчей Евролиги 21 октября, турнирная таблица
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Турецкий «Анадолу Эфес» на домашнем паркете переиграл берлинскую «Альбу» в матче 4-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Стамбуле на арене «Синан Эрдем Доум» и завершилась победой турецкого коллектива со счётом 78:74. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал сербский разыгрывающий Василие Мицич, который набрал 20 очков. В составе немецкого клуба отличились Тамир Блатт и Йовел Зусман, которые набрали по 15 очков.

В другом матче игрового дня «Монако» одержал победу над «Панатинаикосом». Встреча состоялась в Афинах на стадионе «O.A.K.A.- Олимпик Индур Холл» и завершилась победой гостей со счётом 83:80. Самым результативным игроком в составе победителей стал Майк Джеймс, на счету которого 27 очков. В составе греческого клуба отличился Деррик Уильямс, набравший 28 очков. Дабл-дабл из 12 очков и 10 подборов на счету Матеуша Понитки.

В ещё одном матче игрового дня греческий «Олимпиакос» одержал победу над испанской «Басконией». Встреча прошла в Витории и завершилась со счётом 97:92 в пользу гостей. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Александар Везенков, набравший 26 очков. В составе испанского клуба 16 очков набрал Майк Котсар.

В заключительном матче игрового дня мадридский «Реал» одержал победу над сербской «Црвеной Звездой». Встреча прошла в Мадриде (Испания) на стадионе «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» и завершилась победой хозяев со счётом 72:56. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джанан Муса, набравший 13 очков. В составе сербского клуба 17 очков набрал Бен Бентил.

Турнирная таблица и расписание сезона-2022/2023 Евролиги
Евролига. Регулярный чемпионат. 4-й тур
21 октября 2022, пятница. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
78 : 74
Альба
Берлин, Германия
Анадолу Эфес: Мицич - 20, Клайберн - 16, Бьёбуа - 10, М'Байе - 8, Пляйсс - 8, Брайант - 5, Полонара - 5, Данстон - 4, Жижич - 2, Арна, Гази, Тунджер
Альба: Блатт - 15, Зусман - 15, Кумадже - 12, Прочида - 8, Сикма - 6, Делов - 5, Шнайдер - 5, Олинде - 4, Ветцель - 2, Ламмерс - 2, Маттиссек, Мачовски
Евролига. Регулярный чемпионат. 4-й тур
21 октября 2022, пятница. 21:00 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
80 : 83
Монако
Монако, Монако
Панатинаикос: Деррик Уильямс - 28, Понитка - 12, Ли - 11, Гудайтис - 10, Григонис - 7, Бохоридис - 5, Эндрюс - 4, Калаицакис - 3, Калаицакис, Манцукас, Папаяннис, Хугкас
Монако: Джеймс - 27, Окобо - 13, Браун - 10, Холл - 10, Лойд - 9, Диалло - 7, Морман - 3, Мотеюнас - 2, Уаттара - 2, Блоссомгейм, Макунду, Стразель
Евролига. Регулярный чемпионат. 4-й тур
21 октября 2022, пятница. 21:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
92 : 97
Олимпиакос
Пирей, Греция
Баскония: Котсар - 16, Седекерскис - 15, Маринкович - 12, Хоммс - 12, Ховард - 11, Томпсон - 9, Гедрайтис - 7, Костелло - 6, Райэсте - 4, Диес, Куруц, Ндиайе
Олимпиакос: Везенков - 26, Слукас - 20, Маккиссик - 12, Ларенцакис - 11, Уолкап - 8, Фалль - 6, Канаан - 5, Блэк - 4, Питерс - 3, Боломбой - 2, Лунцис, Папас
Евролига. Регулярный чемпионат. 4-й тур
21 октября 2022, пятница. 21:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
72 : 56
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Реал Мадрид: Муса - 13, Дек - 12, Ябуселе - 11, Тавареш - 10, Корнели - 7, Абальде - 6, Родригес - 6, Пуарье - 5, Козёр - 2, Льюль, Ндиайе, Хезонья
Црвена Звезда: Бентил - 17, Вильдоса - 10, Добрич - 8, Мартин - 8, Холланд - 7, Лазаревич - 2, Маркович - 2, Митрович - 2, Иванович, Лазич, Петрушев, Радулица
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