Дабл-дабл Валанчюнаса с 30 очками и 17 подборами помог «Нью-Орлеану» победить «Шарлотт»

На площадке «Спектрум-центр» в Шарлотт (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Шарлотт Хорнетс» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Гости победили со счётом 124:112.



Самым результативным в составе «Пеликанс» стал литовский центровой Йонас Валачюнас. На его счету дабл-дабл. Валачюнас набрал 30 очков и совершил 17 подборов, добавив к этому четыре передачи. На счету Брэндона Ингрэма 28 очков, девять подборов и семь результативных пасов.



У «Шарлотт» 26 очков заработал лёгкий форвард Гордон Хэйворд. Дабл-дабл внёс в актив разыгрывающий Терри Розир – у него 23 очка и 11 передач при восьми подборах.



«Хорнетс» потерпели поражение на своей площадке после успешного старта нового сезона в Сан-Антонио, где двумя сутками ранее обыграли «Спёрс» со счётом 129:102. А для «Нью-Орлеана» это вторая победа подряд – в предыдущем матче команда оказалась сильнее «Бруклина» (130:108).