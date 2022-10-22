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Дабл-дабл Валанчюнаса с 30 очками и 17 подборами помог «Нью-Орлеану» победить «Шарлотт»

Дабл-дабл Валанчюнаса с 30 очками и 17 подборами помог «Нью-Орлеану» победить «Шарлотт»
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На площадке «Спектрум-центр» в Шарлотт (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Шарлотт Хорнетс» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Гости победили со счётом 124:112.

Самым результативным в составе «Пеликанс» стал литовский центровой Йонас Валачюнас. На его счету дабл-дабл. Валачюнас набрал 30 очков и совершил 17 подборов, добавив к этому четыре передачи. На счету Брэндона Ингрэма 28 очков, девять подборов и семь результативных пасов.

У «Шарлотт» 26 очков заработал лёгкий форвард Гордон Хэйворд. Дабл-дабл внёс в актив разыгрывающий Терри Розир – у него 23 очка и 11 передач при восьми подборах.

«Хорнетс» потерпели поражение на своей площадке после успешного старта нового сезона в Сан-Антонио, где двумя сутками ранее обыграли «Спёрс» со счётом 129:102. А для «Нью-Орлеана» это вторая победа подряд – в предыдущем матче команда оказалась сильнее «Бруклина» (130:108).

НБА - регулярный чемпионат
22 октября 2022, суббота. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
112 : 124
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Шарлотт Хорнетс: Хэйворд - 26, Розир - 23, Убре - 15, Макдэниелс - 14, Вашингтон - 10, Смит - 10, Пламли - 8, Ричардс - 6, Болл, Букнайт, Джонс, Макгауэнс, Маледон, Мартин, Тор, Уильямс
Нью-Орлеан Пеликанс: Валанчюнас - 30, Ингрэм - 28, Макколлум - 21, Уильямсон - 16, Мёрфи - 8, Джонс - 7, Альварадо - 6, Грэм - 4, Нэнс - 2, Эрнангомес - 2, Дэниэлс, Лидделл, Льюис, Маршалл, Сиброн, Темпл, Хэйс
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