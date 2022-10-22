Стив Нэш: горжусь вкладом Бена Симмонса в победу над «Торонто»

Главный тренер «Бруклин Нетс» Стив Нэш признался, что гордится защитником команды Беном Симмонсом после матча регулярного чемпионата НБА с «Торонто Рэпторс» (109:105).

Баскетболист провёл неудачно весь прошлый сезон, а также не проявил себя в первой игре на старте НБА. Однако в матче с «Торонто» Симмонс набрал шесть очков, сделал 10 подборов, отдал восемь передач и заблокировал два броска за 32 минуты игрового времени.

«Это шаг вперёд для Бена. Сегодня он был более агрессивным и показал свои лучшие качества, доставив проблемы сопернику. Я очень горжусь им. Сегодня он отличился, мне показалось, что он действовал намного увереннее в такой важной для нас игре», — приводит слова Нэша ESPN AR.

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