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Эй Смит: Леброн призывал «Лейкерс» избавиться от снайперов и взять Уэстбрука

Эй Смит: Леброн призывал «Лейкерс» избавиться от снайперов и взять Уэстбрука
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Телеведущий ESPN Стивен Эй Смит раскритиковал звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса за то, что в своё время он настоял на подписании Расселла Уэстбрука.

«У Леброна в команде был Кайл Кузма, был Кентавиус Колдуэлл-Поуп. Это те, кто был в чемпионской команде и умел попадать. И ты, Леброн, был одним из тех, кто призывал «Лейкерс» избавиться от них, лишь бы подписать твоего приятеля Расселла Уэстбрука», — заявил Эй Смит в эфире ESPN.

«Лейкерс» в новом сезоне НБА проиграл в двух первых матчах. В игре с «Клипперс» во втором туре Уэстбрук не реализовал ни одного броска с игры при 11 попытках, после чего назвал свою игру солидной. Всего у команды девять дальних попаданий из 45 в двух турах.

Леброн Джеймс, в свою очередь, отметил, что не беспокоится о слабой реализации.

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