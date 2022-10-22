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Дончич оценил игру Моранта, 49 очков которого помогли «Мемфису» одолеть «Хьюстон»

Дончич оценил игру Моранта, 49 очков которого помогли «Мемфису» одолеть «Хьюстон»
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Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич высказался о лидере «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранте, который в сегодняшней игре с «Хьюстон Рокетс» набрал 49 очков и отдал восемь результативных передач, внеся существенный вклад в победу своей команды (129:122).

Дончич и Морант встретятся на площадке уже завтра. Матч между «Далласом» и «Мемфисом» состоится 23 октября в 3:30 мск.

«Чёрт, я правда не знаю. Вы ведь видите, что этот парень умеет делать всё? Очевидно, он один из самых скоростных игроков на площадке. С первого сезона он постепенно становится лучше, особенно в командном взаимодействии и точности броска. В общем, он действительно сейчас полноценный игрок. Его будет очень трудно остановить», — приводит слова Дончича Fadeaway World.

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