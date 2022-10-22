«Зенит» объявил о возвращении Сергея Мони
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Санкт-петербургский «Зенит» объявил о подписании контракта с российским форвардом Сергеем Моней. Баскетболист выступал за клуб в прошлом сезоне Единой лиги ВТБ, однако по его окончании с игроком не стали продлевать соглашение. С того момента он находился в статусе свободного агента.
Сообщается, что Сергей Моня будет играть под 64-м номером.
«Очень рад вернуться в «Зенит» и в город, в котором в прошлом сезоне у меня было так много положительных эмоций. Всё случилось очень быстро — начали разговор и быстро договорились. Я собрал вещи и вылетел. Надеюсь как можно скорее набрать оптимальные кондиции и помочь команде повторить успех сезона-2021/2022», — приводит слова Мони пресс-служба «Зенита».
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