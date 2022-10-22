Тренер «Нетс» сказал, как скандальное межсезонье с Дюрантом скажется на команде

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Стив Нэш не считает, что непростые отношения со звездой команды Кевином Дюрантом негативно скажутся на стартовавшем сезоне.

Напомним, летом Дюрант запросил обмен на переход, а позже потребовал у владельца «Нетс» Джозефа Цая уволить несколько функционеров клуба, в число которых вошёл и Нэш.

«Мне кажется, что проблема кажется тяжёлой со стороны и её можно драматизировать. Но это происходит во всей лиге. Мы не злопамятны, а потому переходим к следующей драме. И это часть НБА. Это происходит постоянно. Всё просто – в какой-то момент нам необходимо было сесть и поговорить. Так всё и получилось», – приводит слова тренера издание The Tribune.