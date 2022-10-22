Зак Лавин дебютирует в сезоне НБА в матче с «Кливлендом»

Атакующий защитник «Чикаго Буллз» Зак Лавин вернётся на паркет в матче регулярного чемпионата НБА с «Кливленд Кавальерс», сообщает NBC Sports.



Напомним, Лавин пропустил первые два матча регулярного чемпионата из-за повреждения левого колена. Как сообщает источник, спортсмен вернулся к полноценным тренировкам.



Лавин выступает за «Чикаго» пять сезонов. В минувшем сезоне он вместе с командой вышел в плей-офф НБА. Зак впервые в карьере выступил в решающих стадиях НБА. В среднем он набирал 24,4 очка, делал 4,6 подбора и 4,5 передачи.



По итогам прошлого сезона регулярного чемпионата «Чикаго» занял шестое место в Восточной конференции. На стадии четвертьфинала плей-офф НБА Восточной конференции команда в серии уступила «Милуоки Бакс» со счётом 1-4.