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Зак Лавин дебютирует в сезоне НБА в матче с «Кливлендом»

Зак Лавин дебютирует в сезоне НБА в матче с «Кливлендом»
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Атакующий защитник «Чикаго Буллз» Зак Лавин вернётся на паркет в матче регулярного чемпионата НБА с «Кливленд Кавальерс», сообщает NBC Sports.

Напомним, Лавин пропустил первые два матча регулярного чемпионата из-за повреждения левого колена. Как сообщает источник, спортсмен вернулся к полноценным тренировкам.

Лавин выступает за «Чикаго» пять сезонов. В минувшем сезоне он вместе с командой вышел в плей-офф НБА. Зак впервые в карьере выступил в решающих стадиях НБА. В среднем он набирал 24,4 очка, делал 4,6 подбора и 4,5 передачи.

По итогам прошлого сезона регулярного чемпионата «Чикаго» занял шестое место в Восточной конференции. На стадии четвертьфинала плей-офф НБА Восточной конференции команда в серии уступила «Милуоки Бакс» со счётом 1-4.

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