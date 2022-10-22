Зак Лавин дебютирует в сезоне НБА в матче с «Кливлендом»

Атакующий защитник «Чикаго Буллз» Зак Лавин вернётся на паркет в матче регулярного чемпионата НБА с «Кливленд Кавальерс», сообщает NBC Sports.
Напомним, Лавин пропустил первые два матча регулярного чемпионата из-за повреждения левого колена. Как сообщает источник, спортсмен вернулся к полноценным тренировкам.
Лавин выступает за «Чикаго» пять сезонов. В минувшем сезоне он вместе с командой вышел в плей-офф НБА. Зак впервые в карьере выступил в решающих стадиях НБА. В среднем он набирал 24,4 очка, делал 4,6 подбора и 4,5 передачи.
По итогам прошлого сезона регулярного чемпионата «Чикаго» занял шестое место в Восточной конференции. На стадии четвертьфинала плей-офф НБА Восточной конференции команда в серии уступила «Милуоки Бакс» со счётом 1-4.
- 22 октября 2022
-
23:50
-
23:48
-
23:43
-
20:17
-
17:38
-
16:37
-
15:16
-
15:07
-
15:00
-
14:49
-
14:37
-
14:17
-
12:31
-
12:26
-
10:32
-
09:47
-
09:41
-
08:02
-
07:53
-
04:39
-
00:41
-
00:17
-
00:15
- 21 октября 2022
-
23:54
-
22:57
-
22:20
-
22:15
-
21:47
-
21:41
-
20:47
-
19:53
-
19:47
-
18:31
-
18:00
-
17:36