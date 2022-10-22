Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кавай Леонард: если бы сыграл 38 минут, крестообразная связка могла не выдержать

Кавай Леонард: если бы сыграл 38 минут, крестообразная связка могла не выдержать
Комментарии

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард поделился впечатлениями от своего первого матча после травмы, из-за которой он пропустил весь прошлый сезон.

Суммарно Леонард не играл на протяжении 16 месяцев.

«Игровое время нужно наращивать постепенно. Это нужно, чтобы крестообразная связка становилась сильнее. Если бы в первом матче после возвращения я сыграл 38 минут, то крестообразная связка могла и не выдержать. Я стараюсь слушать врачей в этом вопросе. Это длинный сезон, мы хотим попасть в плей-офф и сделать так, чтобы я сыграл там», — приводит слова Леонарда Fadeaway World.

Леонард начал свой первый матч после возвращения на скамейке запасных. В итоге он провёл на площадке 21 минуту, в которых набрал 14 очков, совершил семь подборов и отдал две результативные передачи. «Клипперс» одержали победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 103:97.

Трипл-дабл Йокича помог одолеть «Уорриорз», Гобер проиграл бывшей команде. Обзор дня в НБА Трипл-дабл Йокича помог одолеть «Уорриорз», Гобер проиграл бывшей команде. Обзор дня в НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022