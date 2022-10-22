Кавай Леонард: если бы сыграл 38 минут, крестообразная связка могла не выдержать

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард поделился впечатлениями от своего первого матча после травмы, из-за которой он пропустил весь прошлый сезон.
Суммарно Леонард не играл на протяжении 16 месяцев.
«Игровое время нужно наращивать постепенно. Это нужно, чтобы крестообразная связка становилась сильнее. Если бы в первом матче после возвращения я сыграл 38 минут, то крестообразная связка могла и не выдержать. Я стараюсь слушать врачей в этом вопросе. Это длинный сезон, мы хотим попасть в плей-офф и сделать так, чтобы я сыграл там», — приводит слова Леонарда Fadeaway World.
Леонард начал свой первый матч после возвращения на скамейке запасных. В итоге он провёл на площадке 21 минуту, в которых набрал 14 очков, совершил семь подборов и отдал две результативные передачи. «Клипперс» одержали победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 103:97.
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