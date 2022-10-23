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Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Оклахому»

Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Оклахому»
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Оклахому-Сити Тандер». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 122:117.

Лучшую результативность в этом матче продемонстрировал 24-летний канадский разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, набравший 28 очков и совершивший 3 подбора и 7 передач. В составе «Денвера» наибольшее количество результативных действий на счету лёгкого форварда Майкла Портера – 22 очка, 6 подборов и 1 передача.

Единственный дабл-дабл в этой игре удалось оформить австралийскому защитнику гостей Джошу Гидди (19 очков, 12 подборов и 6 передач), а в составе «Наггетс» сербский центровой Никола Йокич отметился трипл-даблом (18 очков, 16 подборов и 13 передач).

Напомним, в следующем матче «Денвер» сыграет на выезде с «Портленд Трэйл Блейзерс», а «Оклахома» откроет домашнюю серию встречей с «Миннесотой Тимбервулвз».

НБА - регулярный чемпионат
23 октября 2022, воскресенье. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
122 : 117
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Денвер Наггетс: Портер - 22, Колдуэлл-Поуп - 21, Йокич - 19, Маррей - 16, Грин - 14, Гордон - 11, Браун - 9, Браун - 5, Ннаджи - 4, Хиланд - 1, Гиллеспи, Джордан, Рид, Смит, Уайт, Уотсон, Чанчар
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 28, Гидди - 19, Мускала - 18, Дорт - 13, Манн - 13, Робинсон-Эрл - 10, Базли - 6, Уиггинс - 5, Уильямс - 3, Оморуи - 2, Дженг, Джо, Покушевски, Уильямс, Уильямс, Уотерс III, Холмгрен
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