Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Оклахому»

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Оклахому-Сити Тандер». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 122:117.

Лучшую результативность в этом матче продемонстрировал 24-летний канадский разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, набравший 28 очков и совершивший 3 подбора и 7 передач. В составе «Денвера» наибольшее количество результативных действий на счету лёгкого форварда Майкла Портера – 22 очка, 6 подборов и 1 передача.

Единственный дабл-дабл в этой игре удалось оформить австралийскому защитнику гостей Джошу Гидди (19 очков, 12 подборов и 6 передач), а в составе «Наггетс» сербский центровой Никола Йокич отметился трипл-даблом (18 очков, 16 подборов и 13 передач).

Напомним, в следующем матче «Денвер» сыграет на выезде с «Портленд Трэйл Блейзерс», а «Оклахома» откроет домашнюю серию встречей с «Миннесотой Тимбервулвз».