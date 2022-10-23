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Результаты всех матчей НБА 23 октября

Результаты всех матчей НБА 23 октября
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21 октября состоялся пятый день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно девять матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами пятого игрового дня.

«Индиана Пэйсерс» — «Детройт Пистонс» — 124:115

«Филадельфия Сиксерс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 105:114

«Орландо Мэджик» — «Бостон Селтикс» — 120:126

«Майами Хит» — «Торонто Рэпторс» — 112:109

«Чикаго Буллз» — «Кливленд Кавальерс» — 96:128

«Милуоки Бакс» — «Хьюстон Рокетс» — 125:105

«Даллас Маверикс» — «Мемфис Гриззлиз» — 137:96

«Денвер Наггетс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 122:117

«Сакраменто Кингз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 109:111

В главном матче дня самым результативным игроком у «Наггетс» стал лёгкий форвард Майкл Портер, набравший 22 очка, 6 подборов и 1 передачу. В составе «Денвера» сербский центровой Никола Йокич отметился трипл-даблом (18 очков, 16 подборов и 13 передач). Лучшую результативность в этой встрече продемонстрировал 24-летний канадский разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, который набрал 28 очков и совершил 3 подбора и 7 передач. Защитник гостей Джош Гидди оформил единственный дабл-дабл в этом противостоянии (19 очков, 12 подборов и 6 передач).

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