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Клэй Томпсон рассказал, как в 2011 году его арестовали за хранение марихуаны

Клэй Томпсон рассказал, как в 2011 году его арестовали за хранение марихуаны
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Четырёхкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон рассказал, как в 2011 году его арестовали за хранение марихуаны.

«Они остановили меня из-за неисправной фары, а у меня был небольшой мешочек марихуаны. Я планировал отлично провести вечер, вдруг увидел эти мигающие огни. Это случилось, когда я был буквально у подъездной дорожки. Они сказали, что у меня не работает задний фонарь, а ещё в салоне пахнет марихуаной.

На меня надели наручники, я удивился, что всё это из-за маленького мешочка. Они посадили меня в свою машину, но в центр не повезли. Я переживал, что мои родители очень расстроятся», — рассказал Томпсон в интервью YouTube-каналу SHOWTIME Basketball.

В итоге баскетболисту не были предъявлены обвинения.

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