«Голден Стэйт» переиграл «Сакраменто» благодаря 33 очкам Стефена Карри

В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Сакраменто Кингз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 130:125.



Самым результативным игроком у «Голден Стэйт» стал американский разыгрывающий Стефен Карри, набравший 33 очка, пять подборов и две передачи. Самым результативным у гостей стал другой американский разыгрывающий Де'Арон Фокс. Он отметился дабл-даблом: 26 очков, пять подборов и 10 передач. Также дабл-дабл заработал центровой из Литвы Домантас Свбонис (19 очков, 14 подборов и четыре передачи).



Также сегодня проходит ещё один матч НБА. В 5:00 мск стартовала игра между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Финикс Санз». На момент написания новости в счёте ведут гости (55:32). Идёт 22-я минута матча. На площадке пока что лучший американский защитник Девин Букер, который заработал за сыгранное время 14 очков, один подбор и одну передачу.