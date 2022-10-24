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«Голден Стэйт» переиграл «Сакраменто» благодаря 33 очкам Стефена Карри

«Голден Стэйт» переиграл «Сакраменто» благодаря 33 очкам Стефена Карри
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В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Сакраменто Кингз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 130:125.

Самым результативным игроком у «Голден Стэйт» стал американский разыгрывающий Стефен Карри, набравший 33 очка, пять подборов и две передачи. Самым результативным у гостей стал другой американский разыгрывающий Де'Арон Фокс. Он отметился дабл-даблом: 26 очков, пять подборов и 10 передач. Также дабл-дабл заработал центровой из Литвы Домантас Свбонис (19 очков, 14 подборов и четыре передачи).

Также сегодня проходит ещё один матч НБА. В 5:00 мск стартовала игра между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Финикс Санз». На момент написания новости в счёте ведут гости (55:32). Идёт 22-я минута матча. На площадке пока что лучший американский защитник Девин Букер, который заработал за сыгранное время 14 очков, один подбор и одну передачу.

НБА - регулярный чемпионат
24 октября 2022, понедельник. 03:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
130 : 125
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 33, Пул - 24, Уиггинс - 24, Уайзмен - 14, Томпсон - 8, Грин - 7, Луни - 6, Дивинченцо - 4, Куминга - 4, Грин - 3, Муди - 3, Болдуин Мл., Джером, Игуодала, Лэмб, Роллинз
Сакраменто Кингз: Фокс - 26, Сабонис - 19, Монк - 16, Мюррэй - 16, Холмс - 15, Хаертер - 9, Дэвис - 7, Митчелл - 7, Барнс - 4, Мету - 4, Лайлз - 2, Деллаведова, Кета, Лень, Монеке, Окпала, Эллис
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