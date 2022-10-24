Леброн выступил с категоричным заявлением по Уэстбруку после третьего подряд поражения

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс категорично отказался давать какой-либо комментарий о товарище по команде Расселле Уэстбруке после проигранного матча регулярного чемпионата НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 104:106.



«Я чувствую, что это интервью — попытка заставить меня что-то сказать… Вы, ребята, можете писать о Рассе и обо всём, что хотите попробовать донести о Рассе. Но я здесь не для того, чтобы это делать. Я не стану этого делать. Я повторяю это снова и снова. Это не в моём стиле», — сказал Леброн на пресс-конференции.



Напомним, во встрече с «Портлендом» Леброн набрал 31 очко, совершив также восемь подборов и восемь передач. На счету Уэстбрука 10 очков и по шесть подборов и передач.

Леброн показал, как отдыхает со своей дочкой: