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Стало известно, какое повреждение получил Зайон Уильямсон в матче с «Ютой»

Стало известно, какое повреждение получил Зайон Уильямсон в матче с «Ютой»
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Звёздный форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон травмировал заднюю поверхность бедра. Об этом информирует пресс-служба команды. Напомним, Уильямсон не смог доиграть матч регулярного чемпионата НБА с клубом «Юта Джаз». Зайон неудачно приземлился на площадку в начале четвёртой четверти. О том, сколько времени потребуется игроку на восстановление, пока не сообщается.

Напомним, «Пеликанс» уступили «Джаз» со счётом 121:122 (ОТ). Самый значительный вклад в победу гостей внёс финский лёгкий форвард Лаури Маркканен, на счету которого дабл-дабл из 29 очков, 11 подборов и одной передачи. В активе Уильямсона 25 очков, шесть подборов и одна результативная передача.

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