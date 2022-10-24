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Адвокаты Бриттни Грайнер представили информацию по предстоящим слушаниям по её апелляции

Адвокаты Бриттни Грайнер представили информацию по предстоящим слушаниям по её апелляции
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Адвркаты Мария Благоволина и Александр Бойков, представляющие интересы американской баскетболистки Бриттни Грайнер, в преддверии слушаний по апелляции ответили на часто задаваемые вопросы. Апелляция состоится завтра, 25 октября. Грайнер отбывает наказание в России за провоз запрещённых веществ. В августе этого года Химкинский суд Подмосковья приговорил спортсменку к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.

«Рассмотрение апелляционной жалобы обычно происходит в рамках одного судебного заседания. Мы ожидаем, что решение по апелляции будет вынесено в тот же день (при условии отсутствия технических или организационных проблем).

Каковы возможные варианты приговора? Апелляционный суд может оставить приговор без изменений; он может отменить его и отправить обратно в суд первой инстанции; или может уменьшить назначенный срок.

Где сейчас Бриттни и будет ли она физически присутствовать на слушаниях во вторник? Бриттни находится в том же изоляторе, где была все эти месяцы. На предстоящем слушании [она не появится], но будет участвовать по видеосвязи.

Мы с ней регулярно видимся. Бриттни – сильный человек с чемпионской закалкой. Безусловно, она испытывает огромный стресс, находясь в разлуке со своими близкими более восьми месяцев, и очень нервничает в преддверии слушания. Бриттни не ждёт чуда, но надеется, что апелляционный суд выслушает доводы защиты и сократит срок заключения.

До завершения рассмотрения апелляции команда защиты и семья Бриттни не планируют выпускать никаких дополнительных заявлений», — передаёт слова Благоволиной и Бойкова корреспондент «Чемпионата» Марат Арасланов.

Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора:

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