«Минск» установил антирекорд по набранным очкам в одном матче в Единой лиге ВТБ

Баскетболисты белорусского «Минска» установили антирекорд Единой биги ВТБ по количеству набранных очков за игру. В матче с красноярским «Енисеем» (36:54) минские баскетболисты набрали всего 36 очков. Это худший результат в истории турнира.
Предыдущий рекорд принадлежал баскетболистам «Азовмаша», набравшим 37 очков в матче с ЦСКА в сезоне-2011/2012.
Кроме того, на двоих команды в сегодняшнем матче набрали всего 90 очков — это также является антирекордом лиги. Примечательно, что предыдущий антирекорд был установлен также в сезоне-2011/2012, причём в один день с антирекордом «Азовмаша» — 10 марта 2012 года. В тот день в Санкт-Петербурге прошёл матч регулярного чемпионата между местным «Спартаком» и польским «Прокомом». На двоих команды набросали всего 95 баллов, а встреча завершилась со счётом 50:45 в пользу польского клуба.
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