«Енисей» установил рекорд Единой лиги ВТБ по количеству подборов за матч

Баскетболисты красноярского «Енисея» установили рекорд по количеству подборов за одну игру в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с белорусским «Минском». Во встреч, завершившейся в пользу красноярцев со счётом 54:36, игроки «Енисея» совершили 64 подбора, что является лучшим результатом за всю историю лиги.
Интересно, что предыдущий рекорд принадлежал как раз игрокам «Минска» — он был установлен в сезоне-2010/2011 в матче регулярного чемпионата турнира с финским клубом «Хонка». Тогда минским баскетболистам удалось заработать 61 подбор.
Кроме того, на счету игроков «Енисея» в матче с «Минском» 48 подборов в защите, что также является рекордом турнира. Предыдущий рекорд был установлен игроками «Автодора» в матче сезона-2015/2016 с финским клубом «Байзонс» — 47 подборов в защите.
Напомним, помимо рекорда по подборам, в этом матче были установлены два антирекорда — по количеству набранных очков одной командой за матч (36 у «Минска») и по количеству очков, набранных в одной игре двумя командами (90).
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