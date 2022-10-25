«Разочарование». Сергей Базаревич объяснил, чего не хватило «Самаре» в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Команды встречались вчера, 24 октября, в Самаре. Матч завершился со счётом 70:82. Как считает Базаревич, его подопечным не хватило правильного построения нападения.



«Разочарование. Минут двадцать мы играли вполне неплохо. Начали неуверенно — и вот это мне не очень понятно. И дальнейшее: имея такое преимущество, сыграть последнюю четверть 8:23 — это выглядит разочаровывающе.



Чего нам не хватило? Нам не хватило правильного построения нападения. К сожалению, ты, то есть тренер, не всегда можешь что-то решить. Или надо было довести: «Зенит» начал играть маленьким составом — нам нужно было сыграть на Томаса. Один раз мы это сделали — он забил достаточно простые очки. Вот этого нам не хватило. Имея маленький состав, «Зенит» стал играть более жёстко, имея размер на позициях первого, второго, третьего, четвёртого номера. Сказалось индивидуальное мастерство. Мы поймали соперника на одной защите — но потом на этой защите и проиграли...



Мы в процессе. Я, конечно, буду много об этом говорить, но команда новая — и найти какие-то вещи, которые бы сработали в такой тяжёлой игре, не всегда получается. Просто из-за того, что какая-то вещь недонаиграна», — приводит слова Базаревича пресс-служба самарской команды.

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