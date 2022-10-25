Представлена новая информация о травме Зайона Уильямсона
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22-летний форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон избежал серьёзной травмы. Об этом информирует ESPN US со ссылкой на главного тренера команды Уилли Грина.
Напомним, игрок травмировал заднюю поверхность бедра в матче регулярного чемпионата НБА с «Ютой Джаз», неудачным образом приземлившись на паркет в начале четвёртой четверти. Участие Уильямсона во встрече с клубом «Даллас Маверикс» пока под вопросом. Матч состоится 26 октября. Начало — в 2:30 мск.
Уильмсон был первым номером драфта Национальной баскетбольной ассоциации 2019 года. На протяжении предыдущего сезона, а также в сезоне-2019/2020 он испытывал проблемы с коленом.
«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022:
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