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Адвокат Бриттни Грайнер рассказала о её настрое перед рассмотрением апелляции

Адвокат Бриттни Грайнер рассказала о её настрое перед рассмотрением апелляции
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Адвокат Мария Благоволина, представляющая интересы американской баскетболистки Бриттни Грайнер, рассказала о её позиции относительно предстоящей апелляции по её приговору. Грайнер отбывает наказание в российской тюрьме за транспортировку запрещённых веществ. У спортсменки были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло.

«Она надеется, что её приговор будет несколько смягчён», — приводит слова Благоволиной CNBC.

Благоволина также добавила, что Грайнер настроена «весьма пессимистично» в отношении апелляции.

Напомним, рассмотрение апелляции по приговору Грайнер состоится сегодня, 25 октября. В августе этого года Химкинский суд Подмосковья приговорил американскую спортсменку к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.

Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора:

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