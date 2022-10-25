Стивен Эй Смит считает, что Леброн сам настроил Уэстбрука против себя

Телеведущий Стивен Эй Смит обратился к лидеру «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу, который ранее обвинил журналистов в провокационных вопросах, связанных с разыгрывающим Расселлом Уэстбруком.

«Мой брат Леброн Джеймс… Не думай, что ты настолько чертовски умён, что можешь ориентироваться в этом. Мы говорим о том, что СМИ подставили тебя, чтобы натравить на Расселла Уэстбрука. Нет, мой брат. Ты сделал это сам. После первой игры, когда ты сказал: «Мы не команда шутеров». Ты прекрасно знал, на кого все будут смотреть, и всё равно сказал это. Ты должен признать это», — приводит слова Эй Смита Fadeaway World.

Напомним, во встрече с «Портлендом» Леброн набрал 31 очко, совершив также восемь подборов и восемь передач. На счету Уэстбрука 10 очков и по шесть подборов и передач.