Стивен Эй Смит считает, что Леброн сам настроил Уэстбрука против себя

Телеведущий Стивен Эй Смит обратился к лидеру «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу, который ранее обвинил журналистов в провокационных вопросах, связанных с разыгрывающим Расселлом Уэстбруком.
«Мой брат Леброн Джеймс… Не думай, что ты настолько чертовски умён, что можешь ориентироваться в этом. Мы говорим о том, что СМИ подставили тебя, чтобы натравить на Расселла Уэстбрука. Нет, мой брат. Ты сделал это сам. После первой игры, когда ты сказал: «Мы не команда шутеров». Ты прекрасно знал, на кого все будут смотреть, и всё равно сказал это. Ты должен признать это», — приводит слова Эй Смита Fadeaway World.
Напомним, во встрече с «Портлендом» Леброн набрал 31 очко, совершив также восемь подборов и восемь передач. На счету Уэстбрука 10 очков и по шесть подборов и передач.
- 25 октября 2022
-
16:29
-
16:17
-
16:06
-
15:28
-
15:22
-
14:10
-
14:01
-
13:01
-
12:50
-
12:15
-
12:01
-
11:01
-
10:48
-
09:59
-
09:48
-
09:22
-
08:00
-
05:33
-
04:28
-
00:50
- 24 октября 2022
-
23:58
-
23:10
-
22:10
-
22:04
-
21:56
-
21:17
-
20:01
-
19:20
-
18:43
-
16:26
-
15:45
-
15:19
-
14:37
-
14:01
-
13:13