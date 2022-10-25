Гомельский оценил перспективы ЦСКА в этом сезоне Евролиги в случае допуска на турнир

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мыслями о перспективах ЦСКА в нынешнем сезоне Евролиги, если бы московский клуб там выступал.

«ЦСКА в нынешнем составе вошёл бы в плей-офф. А дальше всё зависело бы от того соперника, который бы достался», — написал Гомельский на своём официальном сайте.



Напомним, в конце марта на фоне событий вокруг Украины в Евролиге решили отстранить от турнира ЦСКА, «Зенит» и УНИКС и аннулировать их результаты. В июне Евролига объявила, что российские клубы не будут допущены к участию в турнире в нынешнем сезоне. За такую меру проголосовало большинство акционеров турнира.

ЦСКА уступил действующему победителю Евролиги в концовке матча: