Гомельский оценил перспективы ЦСКА в этом сезоне Евролиги в случае допуска на турнир
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мыслями о перспективах ЦСКА в нынешнем сезоне Евролиги, если бы московский клуб там выступал.
«ЦСКА в нынешнем составе вошёл бы в плей-офф. А дальше всё зависело бы от того соперника, который бы достался», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
Напомним, в конце марта на фоне событий вокруг Украины в Евролиге решили отстранить от турнира ЦСКА, «Зенит» и УНИКС и аннулировать их результаты. В июне Евролига объявила, что российские клубы не будут допущены к участию в турнире в нынешнем сезоне. За такую меру проголосовало большинство акционеров турнира.
ЦСКА уступил действующему победителю Евролиги в концовке матча:
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