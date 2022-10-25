Суд вынес решение по апелляции Бриттни Грайнер на её приговор

Мособлсуд признал законным изначальный приговор, вынесенный американской баскетболистке Бриттни Грайнер. Срок оставили без изменений, при этом засчитали один день в СИЗО за полтора. Об этом информирует телеграм-канал Mash. Рассмотрение апелляции на её первоначальный приговор проходило сегодня, 25 октября.

Незадолго до судебного заседания адвокат баскетболистки Мария Благоволина заявляла, что Бриттни не верит в отмену приговора, при этом надеется, что его смягчат.



Напомним, в феврале 2022 года Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. У спортсменки были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло. В августе этого года Химкинский суд Подмосковья приговорил спортсменку к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.

Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора: