Адвокаты Грайнер сделали заявление после решения Мособлсуда по апелляции баскетболистки

Адвокаты Мария Благоволина и Александр Бойков, представляющие интересы американской баскетболистки Бриттни Грайнер, прокомментировали решение Мособлсуда признать законным изначальный приговор их клиентке. В августе этого года Химкинский суд Подмосковья приговорил американскую спортсменку к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей. В феврале этого года Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. При себе у неё были картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось гашишное масло.
«Мы разочарованы тем, что суд не нашёл возможным изменить приговор. Назначенный срок лишения свободы не укладывается в существующую судебную практику. Другие обвиняемые по аналогичным уголовным делам обычно получают наказание в виде условного лишения свободы или реального, не превышающего шести лет. Таким образом, Бриттни Грайнер остаётся одной из самых строго наказанных заключённых в России.
Бриттни не ожидала многого, но очень надеялась на сокращение срока, так как в случае, если ей придётся отбывать в России весь срок наказания, каждый месяц и каждый день этого срока имеют для неё значение», — передаёт слова адвокатов корреспондент «Чемпионата» Марат Арасланов.
Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора:
- 25 октября 2022
-
16:29
-
16:17
-
16:06
-
15:28
-
15:22
-
14:10
-
14:01
-
13:01
-
12:50
-
12:15
-
12:01
-
11:01
-
10:48
-
09:59
-
09:48
-
09:22
-
08:00
-
05:33
-
04:28
-
00:50
- 24 октября 2022
-
23:58
-
23:10
-
22:10
-
22:04
-
21:56
-
21:17
-
20:01
-
19:20
-
18:43
-
16:26
-
15:45
-
15:19
-
14:37
-
14:01
-
13:13