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Адвокаты Грайнер сделали заявление после решения Мособлсуда по апелляции баскетболистки

Адвокаты Грайнер сделали заявление после решения Мособлсуда по апелляции баскетболистки
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Адвокаты Мария Благоволина и Александр Бойков, представляющие интересы американской баскетболистки Бриттни Грайнер, прокомментировали решение Мособлсуда признать законным изначальный приговор их клиентке. В августе этого года Химкинский суд Подмосковья приговорил американскую спортсменку к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей. В феврале этого года Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. При себе у неё были картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось гашишное масло.

«Мы разочарованы тем, что суд не нашёл возможным изменить приговор. Назначенный срок лишения свободы не укладывается в существующую судебную практику. Другие обвиняемые по аналогичным уголовным делам обычно получают наказание в виде условного лишения свободы или реального, не превышающего шести лет. Таким образом, Бриттни Грайнер остаётся одной из самых строго наказанных заключённых в России.

Бриттни не ожидала многого, но очень надеялась на сокращение срока, так как в случае, если ей придётся отбывать в России весь срок наказания, каждый месяц и каждый день этого срока имеют для неё значение», — передаёт слова адвокатов корреспондент «Чемпионата» Марат Арасланов.

Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора:

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