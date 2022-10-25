Адвокаты Бриттни Грайнер высказались о возможном обжаловании решения Мособлсуда

Адвокаты Мария Благоволина и Александр Бойков, представляющие интересы американской баскетболистки Бриттни Грайнер, ответили на вопрос по поводу возможного обжалования решения Мособлсуда признать законным изначальный приговор их клиентке (девять лет тюрьмы и штраф в размере 1 млн рублей).

«Нам необходимо обсудить это с нашим клиентом. Мы считаем, что должны использовать все доступные правовые инструменты с учётом строгости приговора.



Что будет с Бриттни? Соответствующее решение обычно принимает ФСИН, учитывая множество факторов. Принятие такого решения, оформление документов и перевод осуждённого в другое место занимает до нескольких месяцев. Поскольку Бриттни является гражданкой другого государства, материалы дела должны быть переведены на английский язык, что потребует ещё большего времени. Мы будем следить за ходом дела и держать вас в курсе», — передаёт слова адвокатов баскетболистки корреспондент «Чемпионата» Марат Арасланов.

Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора: