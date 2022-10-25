Энтони Дэвис — о трёх поражениях на старте: какой вывод? Надо попадать по кольцу

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис прокомментировал неудачную серию команды на старте нового сезона НБА. Калифорнийская команда потерпела три поражения подряд.



«Какие выводы можно сделать после таких результатов? Что надо попадать по кольцу, вот и всё. Мы хорошо оборонялись в первых трёх играх, но про нашу реализацию я не могу сказать такого же. Первым в голову приходят проблемы с исполнением и выбором позиций для бросков. Почему я так расстроен? Считаю, что матч с «Портлендом» мы обязаны были выигрывать», — приводит слова Дэвиса Fadeaway World.



В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» сыграют на выезде с «Денвер Наггетс». Матч состоится в ночь на 27 октября.