«Это просто спектакль». Бен Симмонс пожаловался на работу судьи в матче с «Мемфисом»

Защитник «Бруклин Нетс» Бен Симмонс остался недоволен работой судьи в матче с «Мемфис Гриззлиз» (124:134), который, по его мнению, слишком часто выписывал ему фолы.
За 3:52 до конца матча судья выписал Симмонсу шестой фол за грубые действия при попытке отобрать мяч у Джа Моранта.
«Это просто спектакль. Я не фолил. Судья посчитал это нарушением и совершил ошибку. Меня это сильно расстроило, так как была концовка напряжённого матча. Это НБА, а не студенческие или школьные игры», — приводит слова Симмонса ESPN AR.
Симмонс также получил технический фол в первой четверти, сказав, что официальные лица матча не дали ему никаких объяснений касательно совершённого нарушения.
«Этому свистку не было никаких объяснений. Судье нечего было сказать. То же, что и технический фол. Он сказал, раз Моранту выписали технический, то и меня нужно наказать также за разговоры. Но я думал, что это часть баскетбола. У людей есть эмоции. Я не ругался на него, никак его не оскорблял», — добавил Симмонс.
Звёзды НБА против маленьких детей. Никаких поддавков.
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