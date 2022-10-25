Ламар Одом: Коби уже сказал бы обменять Дэвиса, если он не собирается играть

Двукратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Ламар Одом считает, что клуб должен избавиться от звёздного форварда Энтони Дэвиса, который не оправдывает ожиданий.



«Руководство «Лейкерс» должны совершить несколько сделок и изменить текущую ситуацию. Думаю, им придётся обменять в том числе Энтони Дэвиса, даже если большинству людей не понравится такой расклад. Я уважаю Дэвиса, это один из моих любимых игроков. Но в последние два сезона он суммарно провёл меньше 82 игр. Знаете, что сказал бы Коби Брайант? Он бы сказал обменять ублюдка, если он не собирается играть», — приводит слова Одома Fadeaway World.



Напомним, на старте нового сезона «Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел три поражения в трёх играх.