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Комиссионер НБА: не уверен, что лига может сделать что-то ещё для Грайнер

Комиссионер НБА: не уверен, что лига может сделать что-то ещё для Грайнер
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Комиссионер НБА Адам Сильвер прокомментировал ситуацию с американской баскетболисткой Бриттни Грайнер.

«Мы открыто говорили, что Грайнер заслуживает освобождения. Сейчас любое наказание является совершенно несправедливым. Нужно освободить всех, кто находится в её положении. Мы уже обсуждали это напрямую с Белым домом, с Государственным департаментом. Вы слышали слова Карри в первом матче нового сезона.

Мы продолжаем делать всё возможное, привлекаем внимание к её ситуации, ведём переговоры с правительством. Конечно, ситуация всех расстраивает, но не уверен, что мы можем сделать ещё что-то сейчас», — цитирует Сильвера Basket News.

Сегодня, 25 октября, Московский областной суд отклонил апелляцию защиты Грайнер и оставил в силе приговор. В августе баскетболистка была приговорена к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима за контрабанду наркотиков.

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