Комиссионер НБА: не уверен, что лига может сделать что-то ещё для Грайнер

Комиссионер НБА Адам Сильвер прокомментировал ситуацию с американской баскетболисткой Бриттни Грайнер.



«Мы открыто говорили, что Грайнер заслуживает освобождения. Сейчас любое наказание является совершенно несправедливым. Нужно освободить всех, кто находится в её положении. Мы уже обсуждали это напрямую с Белым домом, с Государственным департаментом. Вы слышали слова Карри в первом матче нового сезона.



Мы продолжаем делать всё возможное, привлекаем внимание к её ситуации, ведём переговоры с правительством. Конечно, ситуация всех расстраивает, но не уверен, что мы можем сделать ещё что-то сейчас», — цитирует Сильвера Basket News.



Сегодня, 25 октября, Московский областной суд отклонил апелляцию защиты Грайнер и оставил в силе приговор. В августе баскетболистка была приговорена к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима за контрабанду наркотиков.

Новость по теме Суд вынес решение по апелляции Бриттни Грайнер на её приговор