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Эксперт: главная проблема «Лейкерс» — игровое время Уэстбрука

Эксперт: главная проблема «Лейкерс» — игровое время Уэстбрука
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Эксперт ESPN Брайан Уиндхорст назвал игру разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселла Уэстбрука главной причиной плохих результатов команды.

«Главная проблема «Лейкерс» сейчас — игровое время Уэстбрука. Они прилагают большие усилия, чтобы хорошо играть в защите. Если бы в прошлом сезоне было так же, то они вышли бы в плей-офф. Они смогут выигрывать, когда перестанут играть так ужасно с Уэстбруком на площадке.

Я не хочу сказать, что «Лейкерс» — один из сильнейших клубов в НБА, но не так уж они плохи. Клуб хочет сохранить репутацию и в будущем иметь возможность привлекать звёздных игроков, поэтому Уэстбрук получает шансы», — цитирует Уиндхорста ESPN.

На старте нынешнего сезона «Лейкерс» потерпел три поражения в трёх матчах.

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