Госсекретарь США прокомментировал решение Мособлсуда отклонить апелляцию Грайнер

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал решение Мособлсуда отклонить апелляцию задержанной в России баскетболистки Бриттни Грайнер и оставить в силе изначальный приговор.
«Сегодняшний отказ в апелляции по делу Бриттни Грайнер — это ещё один провал правосудия, усугубляющий неправомерность её задержания. Россия несправедливо удерживает Бриттни под стражей, и ничто в её приговоре или отказе в удовлетворении апелляции этого не меняет. Её освобождение является нашей приоритетной задачей», — написал Блинкен в своих социальных сетях.
Напомним, вчера, 25 октября, Московский областной суд отклонил апелляцию защиты Грайнер и оставил в силе приговор. В августе баскетболистка была приговорена к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима за контрабанду наркотиков.
Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора:
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