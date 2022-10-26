Стало известно, что сказала Бриттни Грайнер во время апелляции на её приговор

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, арестованная в России, выступила с речью во время апелляции на её приговор. В августе этого года Химкинский суд Подмосковья приговорил спортсменку к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей. Вчера, 25 октября, Мособлсуд признал законным этот приговор, при этом Бриттни засчитали один день в СИЗО за полтора. На судебном заседании Грайнер выступала по видеосвязи из следственного изолятора.



«Я действительно надеюсь, что суд скорректирует этот приговор, потому что он был очень и очень травмирующим. Люди, которые совершили более тяжкие преступления, получают меньшее наказание, чем дали мне. Поэтому я просто прошу суд пересмотреть мой приговор», — приводит слова Грайнер France24.

Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора: