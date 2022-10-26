«Финал четырёх» Евролиги в этом сезоне может пройти в Дубае

Дубай является серьёзным кандидатом на проведение предстоящего «Финала четырёх» Евролиги. Об этом информирует Basket News со ссылкой на свои источники. Кроме того, отмечается, что в Дубае желают принять сразу три подряд «Финала четырёх».

Крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов располагает ареной уровня НБА, вмещающей 17 000 болельщиков. Кроме того, в Дубае очень хорошо развита инфраструктура.



Напомним, действующим победителем Евролиги является «Анадолу Эфес». В финале турецкий клуб оказался сильнее «Реала». Для турок этот успех стал вторым подряд — в 2021 году «Анадолу Эфес» в финале оказался сильнее «Барселоны». В матче за третье место в прошлом сезоне «Барселона» победила «Олимпиакос».