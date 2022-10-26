Баркли: Томпсон и Грин уже не те и потихоньку скатываются. У Карри будет много работы

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне эксперт Чарльз Баркли высказал мнение, что возраст игроков «Голден Стэйт Уорриорз» Клэя Томпсона и Дрэймонда Грина мешает им выступать на былом уровне. Обоим сейчас по 32 года.



«Как бы сильно я ни любил Клэя, он потихоньку скатывается. То же самое происходит и с Дрэймондом. Они уже не те, что были раньше. В финале было видно, что они не те ребята, какими были два или три года назад. Им уже за 30. Не стоит также забывать, что Клэй перенёс две серьёзные операции. Было время, когда Томпсон был лучшим двусторонним защитником в НБА, но он уже не тот из-за травм.



Сейчас у Стефа будет много работы. Этим молодым парням действительно нужно активизироваться, иначе команда не выиграет чемпионат», — сказал Баркли в эфире NBA on TNT.

Карри и Томпсон попытались сдвинуть с места борца сумо: