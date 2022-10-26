Уэстбрук купил дом дочери Берни Экклстоуна. Теперь Расселл живёт по соседству с Леброном

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук приобрёл новый дом, сообщает NBA Buzz. Новое жильё Уэстбрука расположено через дорогу от дома Леброна Джеймса на улице Тайгертейл в Брентвуде, западной части Лос-Анджелеса.
В доме восемь спален и 11 ванных комнат. Примечательно, что этот дом ранее принадлежал фотомодели и дочери бывшего владельца Формулы-1 Петре Экклстоун. Сумма сделки оценивается в $ 37 млн.
На старте нынешнего сезона «Лейкерс» потерпел три поражения в трёх матчах. По мнению экспертов, во многом вина за поражения лежит на Расселле Уэстбруке. В матче с «Портленд Трэйл Блейзерс» Уэстбрук повторил собственный антирекорд, забив четыре мяча из 26 (15,4%) в последних двух играх. Это наихудший процент точных бросков с игры за два матча для баскетболиста «Лейкерс» за последние 50 лет (при минимуме в 25 попыток). Уэстбрук повторил себя же образца января.
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