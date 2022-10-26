Карри объяснил, почему чемпионство «Уорриорз» затрудняет сезон-2022/2023

Четырёхкратный чемпион НБА и звезда «Голден Стэйт Уорриорз» американец Стефен Карри объяснил, почему исключительный статус команды, ставшей победителем лиги в минувшем сезоне, является отягчающим обстоятельством для сезона нынешнего.

«Атмосфера меняется, когда вы становитесь чемпионами. Команды пытаются одолеть вас. Учтите и болельщиков, и тогда эмоции будут зашкаливать. И это хороший урок, мы должны защищать себя. У нас должен сохраняться соревновательный настрой, но при этом мы должны оставаться максимально собранными», – сказал Карри в интервью журналистам после игры с «Санз».

Напомним, в своём последнем матче «Уорриорз» уступили на выезде со счётом 105:134 «Финикс Санз». Карри стал самым результативным игроком в команде, набрав 21 очко.