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Карри объяснил, почему чемпионство «Уорриорз» затрудняет сезон-2022/2023

Карри объяснил, почему чемпионство «Уорриорз» затрудняет сезон-2022/2023
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Четырёхкратный чемпион НБА и звезда «Голден Стэйт Уорриорз» американец Стефен Карри объяснил, почему исключительный статус команды, ставшей победителем лиги в минувшем сезоне, является отягчающим обстоятельством для сезона нынешнего.

«Атмосфера меняется, когда вы становитесь чемпионами. Команды пытаются одолеть вас. Учтите и болельщиков, и тогда эмоции будут зашкаливать. И это хороший урок, мы должны защищать себя. У нас должен сохраняться соревновательный настрой, но при этом мы должны оставаться максимально собранными», – сказал Карри в интервью журналистам после игры с «Санз».

Напомним, в своём последнем матче «Уорриорз» уступили на выезде со счётом 105:134 «Финикс Санз». Карри стал самым результативным игроком в команде, набрав 21 очко.

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