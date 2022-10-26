Райкович поделился ожиданиями от матча ЦСКА и «Енисея»

Главный тренер ЦСКА Эмиль Райкович поделился ожиданиями от матча московского ЦСКА и красноярского «Енисея» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Встреча состоится 27 октября, начало — в 20:00 мск.



«Нам нужно сделать ещё один шаг в нашем прогрессе как команды, улучшить нашу форму. «Енисей» — команда, которая требует от нас концентрации и серьёзности. Мы должны следовать нашему плану на игру и идти к нашим целям», — приводит слова Эмиля Райковича официальный сайт московской команды.



ЦСКА не потерпел ни одного поражения в пяти первых матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Красноярский «Енисей» в первых четырёх матчах неизменно проигрывал. В прошлом матче красноярцам удалось одержать первую победу в сезоне в матче с «Минском».