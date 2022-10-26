Райкович поделился ожиданиями от матча ЦСКА и «Енисея»
Поделиться
Главный тренер ЦСКА Эмиль Райкович поделился ожиданиями от матча московского ЦСКА и красноярского «Енисея» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Встреча состоится 27 октября, начало — в 20:00 мск.
«Нам нужно сделать ещё один шаг в нашем прогрессе как команды, улучшить нашу форму. «Енисей» — команда, которая требует от нас концентрации и серьёзности. Мы должны следовать нашему плану на игру и идти к нашим целям», — приводит слова Эмиля Райковича официальный сайт московской команды.
ЦСКА не потерпел ни одного поражения в пяти первых матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Красноярский «Енисей» в первых четырёх матчах неизменно проигрывал. В прошлом матче красноярцам удалось одержать первую победу в сезоне в матче с «Минском».
Комментарии
- 26 октября 2022
-
20:56
-
20:52
-
19:59
-
19:48
-
18:56
-
17:47
-
16:14
-
15:15
-
13:53
-
12:48
-
12:02
-
10:46
-
10:04
-
09:56
-
09:19
-
08:00
-
05:08
-
00:57
-
00:00
- 25 октября 2022
-
22:54
-
22:22
-
21:33
-
20:54
-
20:20
-
19:56
-
19:39
-
19:21
-
18:53
-
18:05
-
17:38
-
17:13
-
16:29
-
16:17
-
16:06
-
15:28
Партнерский контент