Голливудский актёр Уилл Смит посетил тренировку «Лос-Анджелес Лейкерс».



«Огромное спасибо Уиллу Смиту, который присоединился к команде, чтобы обсудить, как стать сильным с помощью единства и быть благодарным даже в трудные времена. Это темы, которые будут в его предстоящем шедевральном фильме «Освобождение», — гласит сообщение в соцсетях «Лос-Анджелес Лейкерс».

Фото: twitter.com/Lakers

Фото: twitter.com/Lakers

На старте нынешнего сезона «Лейкерс» потерпел три поражения в трёх матчах. По мнению экспертов, во многом вина за поражения лежит на Расселле Уэстбруке. В матче с «Портленд Трэйл Блэйзерс» Уэстбрук повторил собственный антирекорд, забив четыре мяча из 26 (15,4%) в последних двух играх. Это наихудший процент точных бросков с игры за два матча для баскетболиста «Лейкерс» за последние 50 лет (при минимуме в 25 попыток). Уэстбрук повторил себя же образца января.