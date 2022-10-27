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Уилл Смит посетил тренировку «Лос-Анджелес Лейкерс»

Уилл Смит посетил тренировку «Лос-Анджелес Лейкерс»
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Голливудский актёр Уилл Смит посетил тренировку «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Огромное спасибо Уиллу Смиту, который присоединился к команде, чтобы обсудить, как стать сильным с помощью единства и быть благодарным даже в трудные времена. Это темы, которые будут в его предстоящем шедевральном фильме «Освобождение», — гласит сообщение в соцсетях «Лос-Анджелес Лейкерс».

Фото: twitter.com/Lakers

Фото: twitter.com/Lakers

На старте нынешнего сезона «Лейкерс» потерпел три поражения в трёх матчах. По мнению экспертов, во многом вина за поражения лежит на Расселле Уэстбруке. В матче с «Портленд Трэйл Блэйзерс» Уэстбрук повторил собственный антирекорд, забив четыре мяча из 26 (15,4%) в последних двух играх. Это наихудший процент точных бросков с игры за два матча для баскетболиста «Лейкерс» за последние 50 лет (при минимуме в 25 попыток). Уэстбрук повторил себя же образца января.

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