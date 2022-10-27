Дабл-дабл Адетокунбо принёс «Милуоки» победу над «Бруклином»

В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Бруклин Нетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 110:99.
Самым результативным игроком у «Милуоки» стал греческий форвард Яннис Адетокунбо, набравший 43 очка, 13 подборов и пять передач. Также большой вклад в успех команды внёс американский форвард Бобби Портис, который набрал 20 очков, 11 подборов, но не заработал передач. Самым результативным у гостей стал седьмой номер Кевин Дюрант. На его счету 33 очка, шесть подборов и три передачи. Также стоит отметить Кайри Ирвинга, который набрал 27 очков, девять подборов и одну передачу.
Это второе подряд поражение для «Бруклина». В прошлой игре они уступили «Мемфис Гриззлиз» со счётом 124:134.
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