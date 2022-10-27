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Дабл-дабл Адетокунбо принёс «Милуоки» победу над «Бруклином»

Дабл-дабл Адетокунбо принёс «Милуоки» победу над «Бруклином»
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В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Бруклин Нетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 110:99.

Самым результативным игроком у «Милуоки» стал греческий форвард Яннис Адетокунбо, набравший 43 очка, 13 подборов и пять передач. Также большой вклад в успех команды внёс американский форвард Бобби Портис, который набрал 20 очков, 11 подборов, но не заработал передач. Самым результативным у гостей стал седьмой номер Кевин Дюрант. На его счету 33 очка, шесть подборов и три передачи. Также стоит отметить Кайри Ирвинга, который набрал 27 очков, девять подборов и одну передачу.

Это второе подряд поражение для «Бруклина». В прошлой игре они уступили «Мемфис Гриззлиз» со счётом 124:134.

НБА - регулярный чемпионат
27 октября 2022, четверг. 02:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
110 : 99
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 43, Портис - 20, Холидэй - 15, Хилл - 8, Лопес - 7, Мэттьюз - 7, Аллен - 5, Нвора - 3, Картер - 2, Адетокунбо, Боучэмп, Грин, Ибака, Инглс, Коннотон, Мамукелашвили, Миддлтон
Бруклин Нетс: Дюрант - 33, Ирвинг - 27, О'Нил - 12, Самнер - 9, Ватанабэ - 5, Симмонс - 4, Клэкстон - 3, Харрис - 3, Шарп - 3, Дюк, Карри, Миллз, Моррис, Томас, Уильямс, Уоррен, Эдвардс
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