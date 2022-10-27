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Результаты всех матчей НБА 27 октября, турнирная таблица

Результаты всех матчей НБА 27 октября, турнирная таблица
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27 октября состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно 10 матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня:

«Кливленд Кавальерс» – «Орландо Мэджик» – 103:92
«Детройт Пистонс» – «Атланта Хоукс» – 113:118
«Милуоки Бакс» – «Бруклин Нетс» – 110:99
«Торонто Рэпторс» – «Филадельфия Сиксерс» – 119:109
«Нью-Йорк Никс» – «Шарлотт Хорнетс» – 134:131 (ОТ)
«Миннесота Тимбервулвз» – «Сан-Антонио Спёрс– 134:122
«Чикаго Буллз» – «Индиана Пэйсерс» – 124:109
«Юта Джаз» – «Хьюстон Рокетс» – 109:101
«Денвер Наггетс» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 110:99
«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Майами Хит» – 98:119

Также мы предлагаем ознакомиться с турнирной таблицей текущего сезона:

Турнирная таблица НБА
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