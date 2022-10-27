Результаты всех матчей НБА 27 октября, турнирная таблица

27 октября состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно 10 матчей.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня:



«Кливленд Кавальерс» – «Орландо Мэджик» – 103:92

«Детройт Пистонс» – «Атланта Хоукс» – 113:118

«Милуоки Бакс» – «Бруклин Нетс» – 110:99

«Торонто Рэпторс» – «Филадельфия Сиксерс» – 119:109

«Нью-Йорк Никс» – «Шарлотт Хорнетс» – 134:131 (ОТ)

«Миннесота Тимбервулвз» – «Сан-Антонио Спёрс– 134:122

«Чикаго Буллз» – «Индиана Пэйсерс» – 124:109

«Юта Джаз» – «Хьюстон Рокетс» – 109:101

«Денвер Наггетс» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 110:99

«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Майами Хит» – 98:119

Также мы предлагаем ознакомиться с турнирной таблицей текущего сезона: